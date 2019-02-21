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В Кремле заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с Венесуэлой и считает его взаимовыгодным, об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро поручило группе лиц, представляющих примерно 50 компаний по производству потребительских товаров, открыть банковские счета в России, Китае, Турции и Индии, а также начать выстраивать отношения в поставщиками из этих стран, передает 21 февраля «РИА Новости».

«Российская Федерация продолжает сотрудничество с Венесуэлой, мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества, это взаимовыгодное сотрудничество. Что касается поручения венесуэльскими властями — наверное, нужно, чтобы именно венесуэльские власти их комментировали, легитимные венесуэльские власти», — сказал Песков.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты и ряд других стран. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия. 

19 февраля Мадуро анонсировал поступление в Венесуэлу гумпомощи из России.

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