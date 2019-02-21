Пожилая пара шиншилл обзавелась потомством в зоосаде в Иркутске

У пожилой пары шиншилл в Иркутской зоогалерее появилось потомство. Через 1 месяц малыша передадут новому хозяину в Слюдянку.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сотрудников зоопарка, обычно детеныши у шиншилл рождаются практически сформированными и готовыми к самостоятельной жизни. Но эти родители всячески опекают малыша и пытаются притормозить попытки раннего освоения окружающего мира.

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