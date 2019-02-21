Прямой эфир

Пожилая пара шиншилл обзавелась потомством в зоосаде в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У пожилой пары шиншилл в Иркутской зоогалерее появилось потомство. Через 1 месяц малыша передадут новому хозяину в Слюдянку.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сотрудников зоопарка, обычно детеныши у шиншилл рождаются практически сформированными и готовыми к самостоятельной жизни. Но эти родители всячески опекают малыша и пытаются притормозить попытки раннего освоения окружающего мира.

Ранее стало известно о рождении на «Городской ферме» на ВДНХ эдильбаевской овечки. Жители Москвы путем голосования выбрали ей имя — Любаша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае устроили утренник для детенышей панд
Тигрица сделала «селфи» со своими детенышами на фотоловушку в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017