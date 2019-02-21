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Мусорные контейнеры установят в местах незаконных свалок в Магадане

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В Магадане в местах несанкционированных свалок установят мусорные контейнеры. Идея принадлежит мэру города Юрию Гришану. Он поручил разобраться с причинами появления таких свалок.

Проблема возникновения свалок обсуждалась на совещании в городской администрации, посвященном функционированию коммунальных служб. По словам мэра, контейнеры, которые установят в таких проблемных местах, следует потом передать под контроль регионального оператора, сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ поручил рекультивировать все проблемные свалки к 2024 году. По его словам необходимо создать цивилизованную и безопасную систему переработки отходов. Президент признал, что вопрос переработки мусора является болезненной проблемой, которой в России никогда основательно не занимались.

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