Пожарный поезд тушил возгорание на железнодорожном посту в Барнауле

В Барнауле ранним утром 21 февраля на железнодорожном мосту через Обь произошел пожар, очевидцами которого стали подписчики паблика Barnaul22. В Западно-Сибирской железной дороге прокомментировали инцидент.

Переправа через Обь загорелась в районе перегона Присягино–Барнаул. Очагом возгорания был пункт обогрева работников. На место прибыл пожарный поезд. Пожар ликвидировали за один час, отмечает altapress.ru. Пострадавших нет, задержек поездов не возникло.

В Новосибирске 17 февраля ликвидировали пожар на продуктовом складе. Там хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло. Тушение было осложнено тем, что обрушилась кровля металлического ангара. Склад расположен в промышленной зоне в Дзержинском районе города, угрозы жилым домам не было.