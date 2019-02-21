В Курильске на одну женщину приходится двое мужчин

В Курильском городском округе на 500 женщин приходится 1 тыс. мужчин. Таковы данные Сахалинстата. Также среди регионов Дальнего Востока мужское население преобладает над женским в Чукотском автономном округе, где на 1 тыс. мужчин приходится 967 женщин.

Однако, как отмечает ИА SakhalinMedia, расхождения в соотношении полов уравниваются в возрасте 35-39 лет, и после 40 лет наблюдается численное превышение женщин над мужчинами. Причем с возрастом эта разница все более увеличивается. Эксперты считают, что всему виной – высокий уровень преждевременной смертности мужчин.

Средний возраст мужчин, живущих на Сахалине – 36 лет. Из родившихся малышей 51% - это мальчики. Среди тех, кто получает высшее образование, 48% - представители сильного пола. Сейчас в регионе проживает 236 тыс. мужчин. Это 48% от общего числа жителей.

Ранее были названы самые желанные для мужчин подарки на 23 февраля. Это гаджеты, часы и автомобили. Однако, согласно исследованию, мужчины получат от женщин средства по уходу за телом и одежду.