Захарова прокомментировала ответ НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова представителя НАТО Пирса Казалета, который назвал неприемлемыми заявления российской стороны о нацеливания ракет на страны альянса. Об этом она сообщила в своем Facebook в четверг, 21 февраля.

«Зачем сразу так нервничать», — написала Захарова. По ее словам, год назад западные партнеры заявляли, что не стоит опасаться «российских мультиков» с новыми видами вооружений, это все «блеф Кремля».

«Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств», — сказала представитель министерства иностранных дел.

Она заключила, что нацеливание ракет — это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров.

20 февраля российский президент Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в случае размещения в Европе американских ракет Россия развернет вооружения и направит их на страны НАТО. Он напомнил, что именно США решили выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уже разместили в Румынии и Польше системы Aegis Ashore, способные производить пуски крылатых ракет «Томагавк». Российский лидер указал, что подобные действия несут прямую угрозу для РФ и всего мира.

Позже в тот же день официального представителя НАТО Пирс Казалет назвал заявления Путина неприемлемыми и призвал Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению ДРСМД, добавив, что альянс не хочет очередной гонки вооружений.