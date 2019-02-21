Захарова удивилась реакции НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Комментарий опубликован на ее странице в Facebook.

«Зачем сразу так нервничать? Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо», — напомнила Захарова.

«Неужели думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе?» — поинтересовалась она.

Коллективное вмешательство Запада во внутренние дела других государств и действия альянса вынуждают Россию принимать ответные меры, подчеркнула дипломат.

«Вновь и вновь российская сторона повторяет: это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров. Согласитесь, принципиально важное дополнение», –– добавила представитель МИДа.

20 февраля Путин пообещал, что в случае размещения в Европе американских ракет Россия развернет вооружения и направит их на страны НАТО. В альянсе это заявление назвали неприемлемыми.

1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.