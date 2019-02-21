Фестиваль сигар открылся на Кубе

Самый простой способ почувствовать себя на вершине мира — скрутить сигару.

Тысячи любителей красивой жизни и хорошего табака собрались на Кубе. Фестиваль сигар длится 4 дня.

Участники посещают фабрики табака и учатся сочетать его с напитками. Производители презентуют свой товар и соревнуются за звание лучшего.

В 2018 году на Кубе было продано табака на $537 млн. Гавана экспортирует сигары в 153 страны, 1/3 из них — в европейские страны.