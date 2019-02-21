Peugeot покажет в Женеве 400-сильный гибрид

Французская компания Peugeot в рамках Женевского автосалона, который пройдет в марте этого года, представит концептуальную модель 508 Peugeot Sport Engineered. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем 21 февраля в раcпоряжение «Известий».

По данным производителя, автомобиль получит гибридную систему, состоящую из бензинового мотора, а также двух электродвигателей (на передней и задней осях). Суммарная мощность силовой установки составит 400 л.с.

В спортивном режиме совместное использование двигателя внутреннего сгорания и электрической тяги возможно до скорости 190 км/ч. При этом аккумуляторная батарея 11,8 кВт/ч обеспечивает движение в режиме электротяги на расстояние до 50 км.

20 сентября сообщалось, что компания Peugeot показала новый футуристичный и элегантный концепт-кар e-Legend, который представляет собой принципиально новый взгляд на будущее автомобиля.