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Peugeot покажет в Женеве 400-сильный гибрид

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Фото: Peugeot
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Французская компания Peugeot в рамках Женевского автосалона, который пройдет в марте этого года, представит концептуальную модель 508 Peugeot Sport Engineered. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем 21 февраля в раcпоряжение «Известий».

По данным производителя, автомобиль получит гибридную систему, состоящую из бензинового мотора, а также двух электродвигателей (на передней и задней осях). Суммарная мощность силовой установки составит 400 л.с.

В спортивном режиме совместное использование двигателя внутреннего сгорания и электрической тяги возможно до скорости 190 км/ч. При этом аккумуляторная батарея 11,8 кВт/ч обеспечивает движение в режиме электротяги на расстояние до 50 км.

20 сентября сообщалось, что компания Peugeot показала новый футуристичный и элегантный концепт-кар e-Legend, который представляет собой принципиально новый взгляд на будущее автомобиля.

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