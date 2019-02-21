Цифровая выставка Ваг Гога открылась в Париже

3D-графика, дополненная реальность и Ван Гог — что получится, если совместить?

Мультимедийная выставка с эффектом полного погружения. Картины проецируются в движении на стены и на пол, чтобы усилить эффект присутствия.

Специально для экспозиции создали звуковое оформление, которое должно органично сочетаться с представленными работами.