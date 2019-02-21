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Индия приняла на вооружение первый истребитель собственной разработки

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Военно-воздушные силы Индии официально приняли на вооружение сверхзвуковые истребители Tejas собственной разработки.

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Церемония передачи эксплуатационных документов, выданных национальным авиарегулятором (CEMILAC) состоялась в Бангалоре в рамках международного авиакосмического салона Aero India-2019 в четверг, 21 февраля.

На мероприятии присутствовал командующий ВВС республики маршал Бирендра Сингх Дханоа, отметив важность этого события не только в истории армии, но военной промышленности страны в целом.

«В ходе испытаний многоцелевой истребитель совершил не один вылет и продемонстрировал точность при использовании оружия», — приводит слова Дханоа телеканал NDTV.

Ранее в тот же день гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что уже в конце текущего года компания рассчитывает начать поставки вертолетов Ми-171А2 в Индию.

Истребитель Tejas на 60% является продуктом собственной разработки Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и минобороны республики. Работы по его созданию велись более 30 лет. Предполагается, что эти самолеты заменят российские МиГ-21 в составе ВВС Индии.

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