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Правительство ЕАО отсудило у гинеколога более 130 тыс. рублей

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Управление здравоохранения ЕАО отсудило у акушера-гинеколога областной больницы более 130 тыс. рублей. Власти возмутились тем, что врач получила единовременную выплату, но весь указанный в договоре срок не отработала и уволилась. Теперь она должна вернуть государству выплаченную ей сумму плюс проценты.

Как поясняет ИА EAOMedia, гинеколог должна была отработать в больнице не менее трех лет. Однако она уволилась спустя полтора года. Вернуть в бюджет медик должна всю сумму. Поскольку до сих пор этого не произошло, гинеколог обязана заплатить проценты – около 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в рамках программы «Земский доктор» по 1 млн рублей получат 84 медицинских работника. В минздраве республики при этом отмечали, что количество получивших единовременную выплату увеличилось на 15% по сравнению с 2018 годом.

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