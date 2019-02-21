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Автомобилистам Москвы посоветовали пересесть на общественный транспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центра организации дорожного движения рекомендовал столичным автомобилистам пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погодных условий в Москве, в частности из-за гололедицы, сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

После оттепели, которая была накануне, в четверг, 21 февраля в городе заметно похолодает и поднимется ветер. Вечером температура воздуха в мегаполисе опустится до -12 градусов, а по области до -15. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца недели.

ЦОДД_гололедица

20 февраля в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в конце зимы. Ожидается, что в ближайшую декаду температура воздуха будет выше нормы.

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