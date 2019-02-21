Экс-министра обороны Южной Кореи приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Центральный суд Сеула приговорил бывшего министра национальной обороны Республики Корея Ким Гван Чжина к двум с половиной годам лишения свободы за организацию онлайн-компании в пользу консервативного правительства президента Пак Кын Хе. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе кампании, начатой по его приказу, на различных форумах было опубликовано более 10 тыс. постов в поддержку правительства.

Кроме того, Ким Гван Чжина признали виновным в попытках помешать внутреннему расследованию финансовых злоупотреблений кабинета министров.

Пак Кын Хе задержали в апреле 2017 года после объявления импичмента. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, среди которых — коррупция, разглашение государственной тайны и превышение полномочий.

Прокуратура считает, что Пак Кын Хе подверглась влиянию со стороны подруги Чхве Сун Силь, которая якобы использовала свое влияние для выведения денежных средств через свои благотворительные фонды. Утверждается, что они растратили десятки миллионов долларов.

В апреле 2018 года корейский суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы и штрафу в $16 млн.