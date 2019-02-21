В Эквадоре группа вооруженных людей напала на генконсульство Венесуэлы

В Эквадоре в городе Гуаякиль группа вооруженных людей 20 февраля напала на генеральное консульство Венесуэлы. Об этом сообщил портал El Comercio.

Отмечается, что преступники забрали все консульские сборы, избивали и издевались над сотрудниками консульства.

Глава дипмиссии Фернандо Белло заявил, что нападавших было семеро. Правоохранительные органы начали расследование.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.