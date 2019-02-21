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Путин предостерег западные страны от размещения американских ракет

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В ответ на размещение США ракеты средней и меньшей дальности в Европе, Россия примет зеркальные и ассиметричные меры. Об этом в среду, 20 февраля, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы (…) и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений», — сообщил он.

Путин добавил, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе первой.

Кроме того, президент заявил, что благодаря возможностям гиперзвукового оружия, Россия надежна защищена.

12 января сотрудник фонда «Наука и политика» в Берлине, политолог Оливер Трэнерт заявил, что Европа не должна отказываться от размещения американских ракет на своей территории, так как только США способны противостоять «российской ядерной угрозе».

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