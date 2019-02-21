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Пожилая няня из Чили оказалась бывшей убийцей коммунистов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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66-летняя Адриана Ривас, работающая няней в Сиднее, предстала перед австралийским судом по обвинению в убийстве коммунистов в Чили во времена диктатуры Аугусто Пиночета. Об этом сообщает The Guardian в среду, 20 февраля.

Впервые запрос на высылку Ривас в Чили австралийским властям поступил в 2014 году. Сообщалось, что женщина работала помощницей Мануэля Контрераса, главы тайной полиции, созданной после военного переворота Пиночета в 1973 году.

Ривас долгие годы жила в Австралии, где скрывалась от чилийского правосудия.

Женщина отказалась выйти под залог и заявила, что пытки во времена Пиночета были необходимостью.

1 февраля стало известно, что бывший мэр города Тулы и владелица управляющей компании ОАО «Фирма РЭМС» Алиса Толкачева были задержаны правоохранительными органами на Кипре. Следствие обвиняет женщину в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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