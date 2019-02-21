Кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Евросоюз (ЕС) из-за происходящего на Украине.

По его словам, все законопроекты, принятые по требованию европейских партнеров, наносят серьезный урон Украине. Об этом он заявил 20 февраля в эфире телеканала «Наш». Политик отметил, что порядка 6 млн украинцев уже давно работают в Европе и делают в этих странах взносы в пенсионные фонды. Поэтому ЕС полностью устраивает произошедший на Украине конфликт и массовая миграция.

Помимо этого, Мураев обратил внимание на слова главы Евросовета Дональда Туска, который посоветовал прекратить внутренний конфликт на время выборов, чтобы его не использовали политические оппоненты из ЕС. Как отметил политик, Туск имел в виду то, что не вся Европа поддерживает Украину.

Депутат также отметил, что на Украине совершенно нет условий для молодежи, и что самый большой вклад в евроинтеграцию сделал экс-президент Виктор Янукович, в то время как президент Петр Порошенко лишь пытается захватить власть.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха». По его словам, Если Киев прекратит военные действия, Украины не станет.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более 100 человек. С итогами майдана не согласились жители Донбасса, в результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

Массовые акции протеста привели к смене власти в стране в феврале 2014 года, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

С событиями в Киеве согласились далеко не все жители страны. В марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя поддержали на референдуме присоединение своих регионов к России. На востоке Украины началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.