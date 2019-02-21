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В Томске ребенок провалился в яму рядом с коммунальным колодцем

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Фото: ТАСС
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В Томске ребенок провалился в яму рядом с коммунальным колодцем. Об этом 20 февраля сообщил портал RuNews24.

Инцидент произошел днем 20 февраля на 2-й Рабочей улице. По словам одного из спасателей, ребенок, которому на вид 2–3 года, гулял с бабушкой во дворе. На их пути оказалась прикрытая снегом яма рядом с коммунальным люком. Ребенок провалился, и его зажало между ветками.

Местные жители пытались вытащить ребенка до приезда спасательных служб. Однако его извлекли лишь прибывшие спасатели и передали медикам скорой помощи. Отмечается, что ребенок не пострадал.

Ранее, 13 февраля, в городе Глазове в Удмуртии прохожие спасли ребенка, провалившегося в колодец ливневой канализации. Глубина колодца составляет 4 м. Ребенок при этом не пострадал.

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