Прокурор попросил для супруги «краснодарского каннибала» 12 лет общего режима

Прокурор попросил для 35-летней Натальи Бакшеевой, супруги «краснодарского каннибала», 12 лет лишения свободы. Об этом рассказал портал «Кубань 24» в среду, 20 февраля.

Женщину судят по обвинению в подстрекательстве к убийствам с последующим употреблением жертв в пищу.

В 2017 году супруг Бакшеевой по ее просьбе убил их новую знакомую, с которой ранее у женщины произошел конфликт.

Мужчина расправился с жертвой, расчленил тело и частично его забрал. После он сделал селфи с фрагментами тела погибшей на свой телефон, который через несколько дней нашли рабочие на улице и сообщили в полицию.

Суд присяжных из 12 человек на Кубани признал Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству.