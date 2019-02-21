Небензя оценил выступление Порошенко в ООН

В Нью-Йорке состоялось заседание Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. Президент Петр Порошенко в очередной раз обвинил во всем Россию.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что реальное препятствие на пути к миру на Украине — не Россия, а распространяемые киевскими властями ложь и вопиющее нежелание выполнять Минские соглашения.