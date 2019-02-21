Военный атташе Венесуэлы в ООН признал Гуайдо и. о. президента

Военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства. Об этом в среду, 20 февраля, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Военный атташе Венесуэлы в ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы», — цитирует его ТАСС.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его сразу же поддержали США, Канада, Бразилия и ряд других стран.

Поддержку действующему лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро выразили Россия, Куба, Сальвадор, Мексика, Белоруссия и другие. В субботу на заседании Совбеза ООН страны ЕС выдвинули Каракасу условия и пригрозили признать Гуайдо президентом в случае их невыполнения.

27 января военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне, полковник Хосе Луис Сильва, объявил о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, за что Каракас обвинил его в госизмене.