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Порошенко сравнил технику ополченцев в Донбассе с европейской

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Фото: TASS/ZUMA
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Украинский президент Петр Порошенко считает, что у ополченцев в Донбассе танков больше, чем у Германии, Франции, Испании или Италии. Об этом 20 февраля сообщило агентство УНИАН.

По его словам, в Донбассе насчитывается порядка 496 танков. Кроме того, он отметил, что Украина «сдерживает силы», которые якобы насчитывают «938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем (в том числе самоходных)».

Порошенко также назвал Украину «реальным восточном флангом НАТО», стоящим на «защите трансатлантической свободы и демократии».

Киев начал операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота в стране. В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Позже президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагалось, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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