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В Киеве водитель на ходу «починил» маршрутку с помощью кирпича

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Фото: TASS/Rehman Asad/Barcroft Images
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Водитель маршрутки в Киеве на ходу «починил» коробку передач, несколько раз ударив по ней кирпичом. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Ролик опубликован в Facebook на страничке «Киев оперативный».

В ролике водитель кирпичом вбивает практически полностью вышедший из коробки передач рычаг. После этого маршрутка продолжает движение.

На протяжении поездки ситуация с рычагом КП повторилась. «Отремонтировал» коробку водитель аналогично.

Пользователи Сети отреагировали на инцидент с юмором.

«Это евротехнологии, вы ничего не понимаете. Покажите это президенту», –– сыронизировал Николай Герасименко.

«Этого недостаточно, давайте видео, где водитель маршрутки меняет на ходу колесо или с паяльником в проводке ковыряется», –– пошутил Алексей Федосеев.

Некоторые комментаторы всё же выразили беспокойство из-за того, что людей возят на неисправном транспорте.

Примечательно, что чуть ранее было опубликовано еще одно видео с водителем другой киевской маршрутки, который чинил коробку передач плоскогубцами.

В конце января сообщалось, что нижегородца оштрафовали за катание пассажиров на ковре.

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