В США не пустили бывшую жену боевика ИГ

Бывшую жену боевика ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Ходу Мутану не пустили в США, гражданкой которых она, по ее словам, является. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Associated Press.

По словам Помпео, Мутана не является гражданкой США и не имеет правовых оснований, действительного американского паспорта, а также права на получение паспорта или визы для того, чтобы попасть в страну.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал, что не пустит ее в США.

18 февраля стало известно, что озвучивший на английском языке видеоролики ИГ боевик-канадец задержан в Сирии и сейчас содержится под стражей.