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Скончалась народная артистка СССР Гюлли Мубарякова

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Фото: РИА Новости
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В возрасте 82 лет в Уфе скончалась актриса, народная артистка СССР Гюлли Мубарякова, сообщило 20 февраля агентство «Башинформ».

В минкульте Башкирии отметили, что прощание состоится в пятницу, 22 февраля.

Мубарякова родилась в 1936 году в Уфе в актерской семье. Ее родителями были народный артист СССР Арслан Мубаряков и поэтесса Рагида Янбулатова.

Окончила ГИТИС. С 1959 года работала в Башкирском академическом театре драмы. На ее счету несколько десятков ролей. Также занималась режиссурой и преподавала в Уфимском государственном институте искусств.

В 1978 году Гюлли Мубарякова сыграла роль Танкабике в художественном фильме «В ночь лунного затмения».

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