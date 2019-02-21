Экс-чиновницу во Владимирской области осудили за гибель ребенка

В Вязниках Владимирской области суд вынес приговор бывшей чиновнице, признанной виновной в халатности, повлекшей по неосторожности гибель ребенка. 57-летняя женщина занимала пост заместителя главы районной администрации с 2006 по январь 2018 года.

Как напоминает ИА «Владимирские новости», днем 18 декабря 2017 года пятеро подростков забрались в заброшенное здание. Ребята пошли наверх по разрушенной лестнице, и в этот момент произошло обрушение. 12-летнего мальчика придавило частями бетонной конструкции, ребенок скончался. Эксперты признали, что трагедия произошла в результате неудовлетворительных условий технической эксплуатации до момента несчастного случая, неиспользования здания по назначению с 2015 года, последствий пожара, что привело к ветхости сооружения.

Экс-чиновница получила два года шесть месяцев лишения свободы условно. Кроме того, суд запретил осужденной занимать должности в муниципальных и государственных органах.

В Орле возбуждено уголовное дело в отношении чиновников, которые не обеспечили землей многодетные семьи. В результате их бездействия участков не хватило 860 семьям. Дело возбудили по статье «Халатность». Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял, что за последние пять лет в регионе количество многодетных семей увеличилось на 23%.