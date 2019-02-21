В московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсов. Об этом 21 февраля сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 00:30 мск, во Внуково задержали шесть рейсов, а отменили — четыре. В аэропорту Домодедово, в свою очередь, отменили девять рейсов.

Вылеты самолетов из аэропортов Жуковский и Шереметьево проводятся по расписанию.

20 февраля сообщалось, что в аэропорту Внуково частный самолет несанкционированно продолжил набор высоты и «подрезал» заходивший на посадку Boeing. Пилотам удалось избежать столкновения благодаря сработавшей системе наземной безопасности.