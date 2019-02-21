Ученые случайно откопали останки жившей 20 млн лет назад морской коровы

Окаменелые останки жившей 20 млн лет назад морской коровы обнаружили ученые в Панаме. Об этом рассказало издание Independent в среду, 20 февраля.

«Сначала я увидел два или три позвонка. Мы предположили, что остальной скелет находится под камнем», — сообщил исследователь Стивен Манчестер.

30 декабря стало известно, что ученые из России провели первую «перепись» белков и жиров мамонта и сравнили их с аналогичными молекулами из клеток современных слонов.