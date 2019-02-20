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Экс-глава якутского наслега похитил из бюджета около 250 тыс. рублей

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В Якутии суд рассмотрит дело экс-главы Ярославского наслега Ленского района, обвиняемого в хищении бюджетных средств и служебном подлоге. По версии следствия, с января 2016 по октябрь 2017 года мужчина, недовольный своим материальным положением, заключал договоры с индивидуальным предпринимателем, не осведомленным о преступных намерениях главы, по выполнению текущего ремонта жилого фонда, поселковых дорог, а также по расчистке снега с крыш жилых домов.

На основании фиктивных финансовых документов на счет бизнесмена перечислялись денежные средства, которые он передавал главе. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Как установили следователи, всего за указанный период действиями обвиняемого причинен ущерб на сумму около 250 тыс. рублей.

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