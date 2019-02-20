Президент Швейцарии опроверг информацию о переговорах с Гуайдо

Президент Швейцарии Ули Маурер опроверг информацию о переговорах с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом 20 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Маурера.

По его словам, между швейцарским лидером и Гуайдо не было телефонного разговора, в то время как сам лидер венесуэльской оппозиции говорил об обратном.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.