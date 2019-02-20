Беглов рассказал о социальной карте петербуржца

Правительство Санкт-Петербурга планирует ввести социальную карту жителя города. Об этом заявил в среду, 20 февраля, глава города Александр Беглов, сообщает 78.ru.

«Петербуржцы давно уже ждут социальную карту. Для нас это очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а всё это было на единой социальной карте», — цитирует Беглова телеканал.

Отмечается, что инициатива о создании социальной карты петербуржца обрела окончательную форму после послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина.

20 февраля Путин заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, что результаты реализации национальных проектов станут заметны уже к концу 2019 года.