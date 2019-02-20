Власти Венесуэлы ввели временный запрет на выход судов из портов республики. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС.

По данным агентства, «подготовку судов к отплытию во всех портах» приостановили до 24 февраля из-за соображений безопасности. При этом отмечается, что указаний, касающихся прибывающих в страну судов, пока нет.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.