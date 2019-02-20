Власти Венесуэлы ввели временный запрет на выход судов из портов
Власти Венесуэлы ввели временный запрет на выход судов из портов республики. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС.
По данным агентства, «подготовку судов к отплытию во всех портах» приостановили до 24 февраля из-за соображений безопасности. При этом отмечается, что указаний, касающихся прибывающих в страну судов, пока нет.
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.
Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.
8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.