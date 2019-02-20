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В Госдуме пояснили предложение штрафовать за грязные носки в поездах

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев пояснил свое предложение штрафовать пассажиров российских поездов за грязные носки. По его словам, Ространснадзор может проверять не только соблюдение безопасности на транспорте, но и обеспечение комфорта в поездках.

«И надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте», — сказал Васильев журналистам «РИА Новости».

Депутат также предложил выписывать штрафы гражданам за курение в тамбурах и нахождение в нетрезвом состоянии.

Ранее в феврале в главном управлении МВД на транспорте заявили о большом числе криминальных инцидентов в поездах. Так, в 2018 году было совершено 30 тыс. преступлений, что в десять раз больше, чем на любом другом виде транспорта.

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