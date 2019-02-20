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Экран смартфона «выжег» в глазах жительницы Тайваня 500 отверстий

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Фото: Depositphotos
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Жительница Тайваня получила необратимые повреждения глаз из-за того, что два года пользовалась телефоном исключительно с максимальной яркостью экрана. Об этом сообщает издание International Business News.

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25-летняя девушка по фамилии Чэнь, работающая секретарем в городе Гаосюн на юго-западе острова, сначала почувствовала очень сильную резь в глазах. Первое время она пыталась снять симптомы глазными каплями, но они не помогли. Через несколько месяцев боль только усилилась, после чего она обратилась к врачу.

Медики обнаружили на роговице правого глаза 25-летней девушки 500 микроотверстий. По их словам, глаза выглядели так, будто их «испекли в микроволновке». Они объяснили это любовью Чэнь к яркому экрану — она не убавляла яркость даже при использовании телефона в темноте.

Чэнь назначали курс стероидов и восстановительных процедур, который ей придется выполнять долгое время. Состояние ее глаз уже улучшилось, однако, по словам врачей, полностью восстановить зрение уже не удастся.

Ранее в феврале ученые из университета Ратгерс (США) пришли к выводу, что люди, выкуривающие более двух десятков сигарет в день, намного быстрее теряют способность различать цвета и чаще остаются без зрения в преклонные годы жизни.

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