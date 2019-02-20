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В Германии опровергли выплату «гитлеровских» пенсий бывшим нацистам

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В министерстве труда и социальных вопросов Германии заявили, что среди получателей немецких выплат в Бельгии нет бывших нацистов. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальное уведомление ведомства.

«Упомянутые в сообщении выплаты относятся, по всей видимости, к федеральному закону об обеспечении жертв войны (BVG). Земля Северный Рейн – Вестфалия отвечает за предоставление BVG-услуг получателям в Бельгии. Она сообщила, что среди нынешних получателей выплат в Бельгии нет бывших членов Waffen-SS», — говорится в сообщении.

О том, что Германия продолжает выплачивать пособия бывшим нацистам, обещанные в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, сообщалось 19 февраля. Отмечалось, что в Бельгии выплаты получают 27 пенсионеров. По данным газеты De Morgen, размер «гитлеровских» пенсий составляет от €425 до €1275 (от 31,8 тыс. до 95,5 тыс. рублей).

По информации журналистов, получатели пенсий — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС. Так как после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности бывшего государства, то ей пришлось продолжить выплачивать средства.

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