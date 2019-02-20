Прямой эфир

В раде назвали Украину «вторым Иерусалимом»

0
Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину «вторым Иерусалимом». По ее словам, у украинцев «большая миссия», так как они живут в историческую эпоху.

Томос без мира: что означает предоставление автокефалии Украине
Теперь каждая поместная церковь должна определиться, на чьей она стороне, считают в РПЦ

«Только осознав, насколько мы мощная нация, насколько мы — нация пассионариев, мы перестанем ныть и наконец поймем, что Бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса», — заявила депутат, которую цитирует портал «Политнавигатор».

Она также отметила, что Россия якобы готовит аншлюс (присоединение, союз — с нем.) Белоруссии, и задача Киева — обратить на это внимание европейских стран. Депутат также отметила, что Украина должна дать надежду «мыслящим русским», которые не хотят, чтобы Россия оставалась «тюрьмой народов», отмечает «Газета.ру».

Словом «аншлюс», как правило, называют включение Австрии в состав Германии, состоявшееся 12–13 марта 1938 года.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы. Это решение Константинопольского патриархата не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В новых украинских учебниках по истории расскажут о томосе
Патриархат в Стамбуле опубликовал томос об автокефалии ПЦУ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017