В раде назвали Украину «вторым Иерусалимом»

Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину «вторым Иерусалимом». По ее словам, у украинцев «большая миссия», так как они живут в историческую эпоху.

«Только осознав, насколько мы мощная нация, насколько мы — нация пассионариев, мы перестанем ныть и наконец поймем, что Бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса», — заявила депутат, которую цитирует портал «Политнавигатор».

Она также отметила, что Россия якобы готовит аншлюс (присоединение, союз — с нем.) Белоруссии, и задача Киева — обратить на это внимание европейских стран. Депутат также отметила, что Украина должна дать надежду «мыслящим русским», которые не хотят, чтобы Россия оставалась «тюрьмой народов», отмечает «Газета.ру».

Словом «аншлюс», как правило, называют включение Австрии в состав Германии, состоявшееся 12–13 марта 1938 года.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы. Это решение Константинопольского патриархата не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.