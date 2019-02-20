Экс-омбудсмен Челябинской области задержан в Москве

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в российской столице. Об этом 20 февраля сообщил глава адвокатского бюро «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов.

«Мы пока не знаем, за что его задержали, еще не получили документов. Знаем, что его подозревают в покушении на мошенничество», — цитирует его ТАСС.

Адвокат добавил, что для задержания в Москву прибыли полицейские из Челябинской области, которые намерены доставить Севастьянова в Челябинск. Во время допроса экс-омбудсмену стало плохо, потребовалась помощь медиков.

По словам Трунова, задержанный экс-омбудсмен работает в бюро «Трунов, Айвар и партнеры».

Ранее в этот же день стало известно, что в Белогорске Амурской области по подозрению в коррупционных преступлениях задержаны следователь полиции и адвокат.