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Квят стал первым в очередных тестовых заездах «Формулы-1»

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Фото: TASS/ZUMA/Javier Martinez De La Puente
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Российский автогонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят показал лучшее время по итогам третьего дня предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в испанской Барселоне, сообщает 20 февраля ТАСС.

Занять первое место Квяту позволил результат в 1 мин 17,704 сек. Вторым с отставанием в 0,058 сек стал выступающий за команду «Альфа Ромео» финн Кими Райкконен. Третье место досталось австралийскому пилоту команды «Рено» Даниэлю Риккьярдо, отставшему от россиянина на 0,460 сек.

Следующие тестовые заезды «Формулы-1» в Барселоне пройдут 21 февраля.

13 февраля сообщалось, что команда «Ред Булл» (Red Bull Racing) представила обновленный болид «Формулы-1» на сезон-2019.

Юбилейный 70-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» стартует 17 марта с Гран-при Австралии в Мельбурне. На 29 сентября запланировано Гран-при России, которое традиционно пройдет на гоночной трассе в Сочи.

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