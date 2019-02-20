Квят стал первым в очередных тестовых заездах «Формулы-1»

Российский автогонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят показал лучшее время по итогам третьего дня предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в испанской Барселоне, сообщает 20 февраля ТАСС.

Занять первое место Квяту позволил результат в 1 мин 17,704 сек. Вторым с отставанием в 0,058 сек стал выступающий за команду «Альфа Ромео» финн Кими Райкконен. Третье место досталось австралийскому пилоту команды «Рено» Даниэлю Риккьярдо, отставшему от россиянина на 0,460 сек.

Следующие тестовые заезды «Формулы-1» в Барселоне пройдут 21 февраля.

13 февраля сообщалось, что команда «Ред Булл» (Red Bull Racing) представила обновленный болид «Формулы-1» на сезон-2019.

Юбилейный 70-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» стартует 17 марта с Гран-при Австралии в Мельбурне. На 29 сентября запланировано Гран-при России, которое традиционно пройдет на гоночной трассе в Сочи.