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Следователь и адвокат задержаны в Амурской области

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В Белогорске Амурской области по подозрению в коррупционных преступлениях задержаны следователь полиции и адвокат. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.

По версии следствия, вечером 19 февраля адвокат, действуя в интересах своей доверительницы, передала взятку в размере 100 тыс. рублей сотруднику следственного отдела МО МВД России «Белогорский» за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении супруга доверительницы. Согласно материалам проверки, мужчина управлял автомобилем 25 октября 2018 года и совершил наезд на пешехода, отмечает asn24.ru.

Ранее в Амурской области возбудили два уголовных дела о получении взятки должностным лицом в крупном размере. Фигурантами являются жительница Благовещенска и сотрудник управления Росреестра. В ноябре 2018 года женщина дала взятку в размере 170 тыс. рублей за внесение изменений в именование объекта недвижимости.

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