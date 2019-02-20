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Пожарную сигнализацию получат 1,5 тыс. семей в Челябинской области

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В Челябинской области выделят средства на бесплатную установку пожарных сигнализаций в домах 1,5 тыс. семей. Из областного бюджета по поручению главы региона Бориса Дубровского на эти цели направят 2 млн рублей, остальные средства предоставят из местных бюджетов.

По словам губернатора, практика установки пожарных сигнализаций показала свою эффективность. В связи с этим работу по установке необходимо продолжить. В 2019 году из бюджета области на эти цели выделят средства, также средства должны предоставить муниципалитеты, пишет 1obl.ru.

Пожарные извещатели бесплатно могут быть установлены в домах малообеспеченных многодетных семей, семей из группы риска. Средства предусмотрены для бесплатной установки 1,5 тыс. сигнализаций.

В общей сложности на территории Челябинской области насчитывается 4150 малоимущих семей. С начала 2019 года пожарные извещатели спасли жизни девяти человек, в том числе детей.

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