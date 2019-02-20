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Эстафета огня Универсиады пройдет 1 марта в Красноярске

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В Красноярске 1 марта пройдет эстафета огня Универсиады. Факелоносцам предстоит преодолеть почти 11 км. В этот день будет временно ограничено движение транспорта по крупным улицам Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.

Основные ограничения начнут действовать в 9 часов утра. А накануне на крупных улицах будет запрещена остановка и стоянка транспорта, отмечает ИА KrasnoyarskMedia. По мере прохождения этапов эстафеты огня движение общественного транспорта будет восстанавливаться.

Напомним, в деревне Универсиады на проспекте Свободный в Красноярске появится Центр религий, сообщили в Иоанно-Предтеченском приходе. Будет обустроено несколько залов основных мировых конфессий, где спортсмены смогут помолиться. Для православных христиан выделено самое большое помещение. В рамках XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта, разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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