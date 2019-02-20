Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам

Президент России Владимир Путин заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.

«Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. В результате прибавки к пенсии вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал», — сказал глава государства в своем традиционном послании Федеральному cобранию 20 февраля.

Путин добавил, что сейчас многие люди чувствуют себя обманутыми и ранее необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было.

«Возникшую несправедливость надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума, который устанавливается ежегодно», — добавил он.

Также президент поручил пересчитать выплаты за январь 2019 года и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

Другие темы послания

20 февраля Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 15-й раз. Его речь продлилась 1 час 27 минут.

В ходе выступления глава государства предложил с 1 января 2020 года увеличить порог, начиная с которого семьям выплачиваются пособия на первого и второго ребенка, до двух прожиточных минимумов на человека. Он подчеркнул, что РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах.

Кроме того, президент заявил о необходимости снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, повысить пособия для детей по инвалидности до 10 тыс. рублей, освободить от налогов 6 соток, которые принадлежат многодетным семьям. Правительству и Банку России было поручено снижать ипотеку до девяти процентов.

Также Путин рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр, развивать спутники и многое другое.