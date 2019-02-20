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Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам

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Президент России Владимир Путин заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума. 

«Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. В результате прибавки к пенсии вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал», — сказал глава государства в своем традиционном послании Федеральному cобранию 20 февраля.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

Путин добавил, что сейчас многие люди чувствуют себя обманутыми и ранее необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было.

«Возникшую несправедливость надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума, который устанавливается ежегодно», — добавил он.

Также президент поручил пересчитать выплаты за январь 2019 года и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

Другие темы послания

20 февраля Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 15-й раз. Его речь продлилась 1 час 27 минут.

В ходе выступления глава государства предложил с 1 января 2020 года увеличить порог, начиная с которого семьям выплачиваются пособия на первого и второго ребенка, до двух прожиточных минимумов на человека. Он подчеркнул, что РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах.

Кроме того, президент заявил о необходимости снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, повысить пособия для детей по инвалидности до 10 тыс. рублей, освободить от налогов 6 соток, которые принадлежат многодетным семьям. Правительству и Банку России было поручено снижать ипотеку до девяти процентов.

Также Путин рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр, развивать спутники и многое другое.

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