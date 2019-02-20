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Новый корпус перинатального центра открылся в Орле

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В Орле начал работу новый корпус перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой. Открытие состоялось 15 февраля. Во вторник, 19 февраля, учреждение посетили губернатор Орловской области Андрей Клычков, зампред правительства региона по развитию инфраструктуры Николай Злобин и руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в новом корпусе появились два новых направления — бальнеотерапия и рентгенологическое обследование женщин и новорожденных. Остальные подразделения переехали из старого корпуса. Также здесь размещены клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики и лаборатория пренатального скрининга, пишет InfoOrel.ru.

Помимо этого, в корпусе появились две эндоскопические стойки, которые необходимы для операции по коррекции патологии плода в период внутриутробного развития. Сейчас областной перинатальный центр —  единственное учреждение в Центральном федеральном округе, где проводят подобные операции.

Также в новый корпус переехали поликлиника, женская консультация и отделение охраны репродуктивного здоровья женщин. На освободившейся площади разместят медицинские отделения и палаты.

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