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Депутат рассказал о судьбе конфискованных у окружения Януковича $55,2 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полученные после конфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича 1,5 млрд гривен ($55,2 млн) будут в среду, 20 февраля, перечислены на счета государственного Украгазбанка. Об этом заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

Средства перечислят в госбюджет на казначейские счета, уточнил депутат в эфире украинского телеканала «Прямой». Он выразил надежду, что парламент распределит средства между программами министерства обороны.

8 февраля украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало квартиру бывшего президента Украины Виктора Януковича в Киеве частной юридической фирме «СВМ-Консалтинг». Жилье площадью 240 кв. м планируют сдавать в аренду, сообщил 7 февраля начальник управления АРМА Виталий Ризнык.

24 января Оболонский суд города Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения по уголовному делу о государственной измене.

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