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Энергетики Псковской области перешли в режим повышенной готовности

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Ухудшение погодных условий прогнозируют в Псковской области. Энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков, ветер в регионе усилится до 21 м/с. Порывы ветра могут привести к валу деревьев и повреждению линий электропередачи. Для оперативной реакции на нештатные ситуации и своевременного устранения аварий энергетики проводят постоянный мониторинг метеоусловий и состояния сетей. Особое внимание уделяется тем объектам, которые находятся в зонах повышенного риска. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Мобильные подразделения и аварийно-восстановительные бригады обеспечены транспортом и техникой для проведения ремонта.

Жителям Псковской области напоминают, что при обнаружении обрыва на линии электропередачи нельзя приближаться к проводам ближе чем на 8 м. Самостоятельный ремонт сетей запрещен.

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