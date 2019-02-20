Раскрыты характеристики нового смартфона Xiaomi с тройной камерой

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9 с тройной камерой. Изначально модель будет доступна только в Китае, но вскоре поступит в продажу и в других странах, сообщает портал The Verge.

Стоимость смартфона составит от $450 до $600. Mi 9 построен на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm, он будет доступен в двух версиях: с 6 или 12 ГБ оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 ГБ. Среди предложенных цветов — фиолетовый, синий и черный.

У новейшей модели есть одна фронтальная камера, а также тройная камера с разрешением в 48, 12 и 16 Мп. Кроме того, смартфон получит самую быструю зарядку — аккумулятор можно будет полностью зарядить за 40 минут. Также в комплекте будет прилагаться беспроводное зарядное устройство.

По данным портала ixbt.com, разработчики также создали и более бюджетную версию телефона Mi 9 SE. Сообщается, что ее тоже оснастят тройной камерой, но сам смартфон будет ощутимо меньше флагмана и не будет оснащен беспроводной зарядкой. Также телефон получит 6 ГБ «оперативки» и 64/128 гигабайт флеш-памяти.

В начале января стало известно об отделении линейки Redmi от Xiaomi и превращении ее в самостоятельный бренд. Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь пояснил, что смартфоны двух компаний будут различаться подходами к продажам. Под Mi от Xiaomi будут выходить высококачественные устройства премиум-класса, а под Redmi — бюджетные гаджеты.