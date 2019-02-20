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Осужденного националиста Демушкина отпустили из колонии

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Петушинский суд Владимирской области досрочно освободил из колонии националиста Дмитрия Демушкина в связи с частичной декриминализацией статьи УК РФ об экстремизме. В 2017 году он был осужден за публикацию в Сети картинок «экстремистской направленности для разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц». 

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Демушкин рассказал журналистам, что его освободили сразу после вынесения решения суда, не дожидаясь десяти дней, которые есть у прокуратуры на обжалование.

«Таким образом, меня выпустили за 15 суток до окончания срока. По приговору я должен был выйти на свободу 7 марта», — сказал Демушкин журналистам «РИА Новости».

О своих дальнейших план он пока сообщать не стал, лишь уточнил, что планирует «адаптироваться к воле». По его словам, он отбывал наказание «в довольно суровых условиях».

Демушкин известен как лидер движений «Славянский союз» и «Русские» (экстремистские организации, запрещены в РФ).

25 апреля 2017 года он был осужден на 2,5 года колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети две картинки «экстремистской направленности». Позже уточнялось, что он опубликовал фотографии с «Русского марша».

28 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, среди них и поправки о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ. По данным Генпрокуратуры, большинство уголовных дел по этой статье возбуждалось за публикации в интернете.

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