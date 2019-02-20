Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили в Бресте

При строительстве в центре белорусского города Брест обнаружены останки более 600 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Место массового захоронения было ранее неизвестно местным властям.

Останки тел обнаружили в январе на месте строительства жилого комплекса. В период оккупации в этом районе находилось Брестское гетто. Строительные работы приостановили, а вопросы перезахоронения останков обсудили в Брестском горисполкоме с представителями еврейской общины и застройщика.

«На месте раскопок уже поднято боле 600 останков расстрелянных», — приводит 20 февраля издание «Брестский вестник» слова инспектора отдела культуры Брестского горисполкома Аллы Кондак. Ежедневно бойцы 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны, которые ведут поиск останков, поднимают примерно 40 фрагментов тел.

Останки планируется придать земле по всем религиозным и нравственным канонам на кладбище «Северное», расходы на себя возьмет горисполком Бреста.

В Брестском гетто, по разным оценкам, находились до 28 тыс. евреев, в октябре 1942 года нацисты решили его уничтожить.

28 января стало известно, что в Москве откроют памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.