Модный дом Burberry извинился за толстовку с удавкой

Британский модный дом Burberry признал дизайн толстовки со шнурками, завязанными в висельную петлю, неудачным и принес извинения. Об этом пишет Huffington Post со ссылкой на представителей компании.

«Мы глубоко сожалеем о неудобствах, вызванных показом одного из продуктов нашей коллекции осень — зима 2019. Несмотря на то что дизайн был вдохновлен морской тематикой, это было нетактично, мы допустили ошибку», — сказано в заявлении главы компании Марко Гоббетти.

Толстовка была представлена на показе в Лондоне. Внимание общественности к предмету одежды привлекла модель Лиз Кеннеди, участвовавшая в показе.

В своем Instagram-аккаунте девушка возмутилась тем, что «из тысячи способов завязать веревку они выбрали именно удавку», свисающую с шеи, и написала под фотографией толстовки: «Суицид — это не мода».

Девушка утверждает, что высказывала свою позицию и до показа, но ее слова остались без внимания. По словам Кеннеди, подобному дизайну не место в молодежных коллекциях. В модном доме пообещали убрать толстовку.

Ранее в феврале испанский бренд Zara осудили из-за рекламы, в которой китайская модель Ли Цзинвэнь были представлена практически без макияжа. Пользователи Сети возмутились тем, что визажисты не стали скрывать веснушки девушки. Многие решили, что бренд высмеивает жителей Китая, создавая недостоверное представление об их внешности.