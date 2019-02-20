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Модный дом Burberry извинился за толстовку с удавкой

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Фото: instagram.com/Liz Kennedy(@liz.kennedy_)
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Британский модный дом Burberry признал дизайн толстовки со шнурками, завязанными в висельную петлю, неудачным и принес извинения. Об этом пишет Huffington Post со ссылкой на представителей компании.

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«Мы глубоко сожалеем о неудобствах, вызванных показом одного из продуктов нашей коллекции осень — зима 2019. Несмотря на то что дизайн был вдохновлен морской тематикой, это было нетактично, мы допустили ошибку», — сказано в заявлении главы компании Марко Гоббетти.

Толстовка была представлена на показе в Лондоне. Внимание общественности к предмету одежды привлекла модель Лиз Кеннеди, участвовавшая в показе.

В своем Instagram-аккаунте девушка возмутилась тем, что «из тысячи способов завязать веревку они выбрали именно удавку», свисающую с шеи, и написала под фотографией толстовки: «Суицид — это не мода».

Девушка утверждает, что высказывала свою позицию и до показа, но ее слова остались без внимания. По словам Кеннеди, подобному дизайну не место в молодежных коллекциях. В модном доме пообещали убрать толстовку.

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